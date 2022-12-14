Ребёнок пострадал при пожаре в алтайском селе

Ребёнка и его родителей спасли во время пожара в частном доме в селе Шипуново Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент случился 14 декабря в шестом часу утра. На момент прибытия огнеборцев горело со стороны веранды, дом заполнялся дымом. Самостоятельно люди из дальней комнаты бы уже не вышли.

«Когда звено газодымозащитников проникло внутрь, отец и сын спали и даже не знали о происходящем, проснулась только женщина. Всю семью бойцы быстро вывели на свежий воздух через окно, другого пути уже не было. Главное — всех удалось спасти», — рассказал начальник 86 пожарно-спасательной части Евгений Ананко.

Взрослым медицинская помощь не потребовалась, ребёнка передали бригаде врачей. С открытым горением разобрались за 20 минут.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в 2022 году число погибших при пожарах детей выросло вдвое. Основной причиной возгораний остаётся неосторожное обращение с огнём.