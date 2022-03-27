Ребенок пострадал в результате столкновения двух иномарок на улице Балтийской

Серьезная авария произошла в районе дома 101 на улице Балтийской. Подробности аварии рассказали в региональном ГИБДД.

«Предварительно установлено, что водитель женщина, 1974 г.р., управляя автомобилем „Тойота РАФ 4“, при повороте налево на регулируемом перекрёстке, не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем „Тойота Калдина“, под управлением водителя мужчины, 1981 г.р., движущегося в прямом направлении», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали пассажиры «Тойоты». Женщину 1985 года рождения и девочку 2021 года рождения с места аварии доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.