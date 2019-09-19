Ребенок потерял младшего брата и впал в кому после страшного ДТП под Новосибирском

Младший сын погиб, а остальные члены пострадавшей семьи находятся в больнице в результате ДТП около поселка Безменово.

Молодая семья потеряла младшего сына, которому было 2,5 года, старший сын сейчас лежит в коме. У их мамы сломана нога в трех в местах, ушиб внутренних органов, порвано легкое, сломаны нос и челюсть, выбиты зубы, женщина прикована к кровати. Глава семьи получил перелом ноги и сотрясение мозга.

О состоянии членов семьи рассказали бойцы одного из барнаульских стройотрядов в социальных сетях. Глава пострадавшей семьи – ветеран этого отряда.

Инцидент произошел на трассе Барнаул – Новосибирск 15 сентября. Молодая семья из Алтайского края ехала в сторону Новосибирска, когда на встречную полосу выехал Mitsubishi Galant и столкнулся с автомобилем пострадавших. От удара автомобиль виновника аварии отбросило под грузовик. Все, кто находился в Mitsubishi, погибли.