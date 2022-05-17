Река вместо дороги. В Барнауле двор залило водой и провалился газон

В Барнауле 17 мая затопило двор дома № 15 на улице Горно-Алтайской. Очевидцы сообщают, что вода растеклась и до других зданий в округе

17 мая 2022, 14:29

Вода растеклась по асфальту, растащила по нему камни, размыла газон, там образовалась большая яма. Фотографиями и видео из пострадавшего двора поделились местные жители в сообществе Barnaul22.

Как amic.ru сообщили в Сибирской генерирующей компании, произошёл выход воды на поверхность из-за начавшихся на прошлой неделе гидравлических испытаний тепломагистралей по контуру ТЭЦ-2.

К счастью, сильного фонтана не случилось, вода лишь с бурлением выбивалась из двух колодцев, но этот выход поможет найти повреждённую трубу и заменить её перед новым отопительным сезоном.

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