Река вместо дороги. В Барнауле двор залило водой и провалился газон

Вода растеклась по асфальту, растащила по нему камни, размыла газон, там образовалась большая яма. Фотографиями и видео из пострадавшего двора поделились местные жители в сообществе Barnaul22.

Как amic.ru сообщили в Сибирской генерирующей компании, произошёл выход воды на поверхность из-за начавшихся на прошлой неделе гидравлических испытаний тепломагистралей по контуру ТЭЦ-2.

К счастью, сильного фонтана не случилось, вода лишь с бурлением выбивалась из двух колодцев, но этот выход поможет найти повреждённую трубу и заменить её перед новым отопительным сезоном.