Рекордный ущерб от пожара в ТЦ «Мега Химки» может составить 20-30 млрд рублей

Ущерб от пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» с учётом припаркованных автомобилей может составить 20-30 млрд рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, пожар, который сопровождался мощным взрывом, начался в 6 утра мск в строительном гипермаркете OBI.

«Полный ущерб может составить около 20-30 миллиардов рублей. Речь обо всём комплексе и припаркованных авто», — отметили во Всероссийском союзе страховщиков.

При этом подчеркнули, что сумма — рекордная величина страхового убытка «по таким объектам для РФ». Кстати, до этого крупнейшим был пожар на складе Ozon в Московской области, убыток от которого оценивается в 10,8 млрд рублей.

Предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки» — нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Версия поджога не подтвердилась.

В настоящее время пожар локализован на площади 7 тыс. кв. метров. В районе пожара зафиксировали повышенную концентрацию фенола. По данным МЧС, погиб один человек. Возбуждено уголовное дело.