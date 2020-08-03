Рэпер Картрайт незадолго до смерти собирался уйти к любовнице

Следователи обнаружили переписку украинского музыканта Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) с его женой, из которой следует, что женщина знала о неверности мужа. Об этом сообщает Life.

Более того, рэпер планировал развестись и уйти к любовнице, утверждает издание. Картрайт несколько раз оставался у нее на ночь и, вероятно, их отношения не были обычной "интрижкой", полагают правоохранители.

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Происшествия Жену погибшего рэпера Энди Картрайта задержали по подозрению в убийстве

Напомним, 30 июля в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили расчлененное тело 29-летнего рэпера Энди Картрайта, известного по участию в Versus Battle. По подозрению в убийстве исполнителя была задержана его супруга, которая, по данным СМИ, является уроженкой Барнаула.

В квартире Картрайта полицейские обнаружили пять пакетов с его частями тела. Там же они изъяли таз, ножовку, нож, молоток и разделочную доску. Распиливать труп Картрайта помогала его теща. Внутренние органы мужа супруга постирала в стиральной машинке, другие части тела вываляла в соли, а шприц, от которого якобы и скончался музыкант, по ее словам, случайно выкинула.

Первичный анализ на наличие наркотиков в организме расчлененного супругой рэпера Энди Картрайта оказался отрицательным. В организме музыканта обнаружили только алкоголь.