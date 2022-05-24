Ревнивый россиянин поджег жену и тещу, а после этого попытался списать все на несчастный случай

Житель Воронежа из ревности облил бензином и поджёг свою жену и тёщу. Об этом сообщает региональный СК.

67-летний мужчина заподозрил свою 61-летнюю жену в измене, из-за чего между ними разгорелся конфликт. Супруг взял из сарая канистру с бензином, облил женщин и поджёг.

Огонь охватил помещение, но 61-летняя женщина смогла выбежать.

В результате происшествия пострадавшая попала в больницу, а её мать скончалась от полученных травм.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, однако он своей вины не признал, списывая всё на несчастный случай.

Суд поместил злоумышленника под стражу.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае женщина предстанет перед судом за то, что гонялась с ножом за полицейским.