Рейсовый автобус в Бийске сбил мужчину на оживленной улице. Видео

Рейсовый автобус сбил мужчину на оживленной улице в Бийске. Инцидент произошел 8 мая. Мужчина переходил дорогу на красный свет, да еще и в неположенном месте.

На записи видно, как мужчина переходит проезжую часть улицы Васильева — одной из самых оживленных транспортных магистралей города. После того как он благополучно прошел перед одним автобусом "ПАЗ", он наткнулся на второй рейсовый автобус, двигавшийся по соседней полосе.

Другой информации о том, что случилось с пассажиром, пока нет. Отметим, что с начала наступления весны в Алтайском крае заметно увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов.