Родные погибшего в драке с боксёром бийчанина намерены взыскать 5 млн рублей

В Бийске правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю бара, повлекшего по неосторожности его смерть.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, происшествие случилось вечером 21 января. Во время ссоры в одном из питейных заведений злоумышленник ударил по голове 29-летнего посетителя, который затем упал и ударился о кафельный пол.

После этого мужчина вновь ударил упавшего в область головы, несмотря на то, что тот не оказывал сопротивления. Через несколько дней горожанин скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину лишь частично. Мужчина утверждал, что лишь отталкивал руками оппонента. Однако следствие доказало его вину. Уголовное дело передали в суд. Представители потерпевшей стороны намерены взыскать с обвиняемого более 5 млн рублей.

По информации «Бийского рабочего», обвиняемый — мастер спорта по боксу 31-летний Павел Мамешин. Именно он отправил в нокаут посетителя бара — 29-летнего бывшего омоновца, — который позже скончался в больнице.