Рогозин возглавил группу военных советников в зоне СВО

Бывший вице-премьер правительства и экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации на Украине группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сам Рогозин сообщил РИА Новости.

«Нами создана инспекторская группа „Царские волки“, которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции», — сказал Рогозин.

Группа действует в зоне спецоперации на Украине под руководством Рогозина и является добровольческим подразделением, указал он.