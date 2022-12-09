Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха после крупного пожара на шинном заводе в Барнауле

Пожарно-спасательные подразделения Барнаула продолжают работать на месте серьёзного пожара на шинном заводе. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в краевой столице работала подвижная лаборатория Роспотребнадзора, которая провела повторные замеры проб воздуха.

«Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не обнаружено», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что сообщение о возгорании в цехе поступило в 04:50. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырёхэтажном здании. В 09:40 огонь был локализован.

Ликвидация огня проходит в крайне сложных условиях сильного задымления и низкой температуры окружающей среды. Предварительно, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров.