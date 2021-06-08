Россиян предупредили о возросшем числе сайтов по продаже поддельных авиабилетов

Россиян предупредили об увеличении количества мошеннических сайтов по продаже авиабилетов. Об этом сообщается в исследовании сервиса "Настоящийбилет.рф", совместного проекта Aviasales, BrandSecurity и Роскачества.

Как сообщает "Лента.ру", за май специалисты выявили 191 ресурс по продаже поддельных билетов. Заблокировать из них удалось 162. Отмечается, что подобных интернет-страниц стало больше на 96% по сравнению с апрелем. Остальные случаи в данный момент рассматриваются сотрудниками сервиса, и затем выявленные фальшивые сайты также будут ликвидированы.

Кроме того, по словам CEO BrandSecurity Руслана Кривулина, чаще всего мошенники создают домены, похожие на официальные названия ресурсов по продаже билетов, также они полностью копируют оформление сайтов компаний.