Россиян предупредили о лишении водительских прав при приёме ряда лекарств

Нарколог Александр Ковтун рассказал, что существует ряд лекарств, которые нежелательно принимать перед управлением автомобилем. Они создают риск обнаружить в крови водителя психотропные вещества, что приведёт к лишению прав, пишет “Вечерняя Москва”.

К таким средствам он отнёс нейролептики, транквилизаторы, антиконвульсанты и антидепрессанты — средства с фенобарбиталом и кодеином. Также это комбинированные препараты, в состав которых входит фенобарбитал — корвалол, валокордин, валосердин, пенталгин и андипал. “Список можно дополнить ещё и кодеинсодержащими препаратами”, — подчеркнул специалист.

Нарколог добавил, что на упаковках лекарств с корвалолом или антигистаминных препаратов, включая цитрин и димедрол, указано, что они снижают давление, вызывают головокружение, слабость и помутнение разума. Некоторые из средств также уменьшают уровень внимательности, подвергая водителя риску попасть в ДТП.