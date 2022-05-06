Россиянин заподозрил голубя в шпионаже и вызвал полицию

Житель Краснодара заподозрил голубя в работе на иностранную разведку и пожаловался на него в полицию, сообщает Mash.

Мужчина увидел пернатого на железнодорожном мосту во время прогулки и решил за ним понаблюдать. Время шло, но птица упорно стояла на месте, и тогда горожанин подумал, что это либо шпион, либо голубя напичкали боевыми ядами.

В итоге мужчина вызвал полицию, но до приезда сотрудников птица всё же улетела. Прибывшие стражи порядка поблагодарили горожанина за бдительность и назначили проверку.

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