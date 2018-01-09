Россиянин погиб в ДТП на курорте Таиланда

Гражданин России, гражданка Таиланда и мужчина из Южной Кореи погибли в результате аварии на курорте в Таиланде. Об этом пишет РИА "Новости".

Как уточняет издание, 22-летний россиянин Александр Захаров и гражданка Таиланда ехали на мотоцикле и сбили 20-летнего мужчину из Южной Кореи. Все они погибли.

Свидетели происшествия утверждают, что гражданин России вел мотоцикл на большой скорости.