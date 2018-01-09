Россиянин погиб в ДТП на курорте Таиланда
Свидетели говорят, что россиянин вел мотоцикл на большой скорости
9 января 2018, 12:14
Гражданин России, гражданка Таиланда и мужчина из Южной Кореи погибли в результате аварии на курорте в Таиланде. Об этом пишет РИА "Новости".
Как уточняет издание, 22-летний россиянин Александр Захаров и гражданка Таиланда ехали на мотоцикле и сбили 20-летнего мужчину из Южной Кореи. Все они погибли.
Свидетели происшествия утверждают, что гражданин России вел мотоцикл на большой скорости.
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