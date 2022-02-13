Россиянин застрелил жену и открыл стрельбу по прохожим из окна

В городе Среднеуральске Свердловской области мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры. Об этом в воскресенье, 13 февраля, пишет Telegram-канал Mash.

По информации издания, мужчина находится в одном из жилых домов на Советской улице. В настоящее время двор оцеплен, на месте работает полиция.

В свою очередь, Telegram-канал Shot сообщает, что стрелка уже задержали и доставили на допрос — им оказался 67-летний местный житель. По предварительной информации, сначала он застрелил жену, а затем начал целиться в прохожих, среди них пострадавших нет.