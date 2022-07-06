Россиянина хотят на 1,5 года отправить в колонию за продажу читов для «танчиков»

Прокуратура запросила 1,5 года колонии для жителя Екатеринбурга. Мужчину обвиняют в продаже читов для компьютерных игр.

Как отмечают «Известия», это первое подобное уголовное дело в России. Предполагается, что мужчина за деньги продавал программное обеспечение, которое позволяло получать преимущество в играх World of tanks и World of Warships.

Использование подобных программ запрещено разработчиками и законом.

Стоимость одного чита оценивалась примерно в две тысячи рублей. Общая сумма нанесённого ущерба составляет примерно 670 млн рублей.

Объявления о продаже он размещал в интернете, а деньги получал в криптовалюте. При обыске у мужчины обнаружили 60 тысяч долларов.