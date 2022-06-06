Россиянка полезла в мусоропровод за смартфоном и застряла
Женщину доставали спасатели
6 июня 2022, 08:10, Никита Черников
Жительница Нижнего Тагила полезла в мусоропровод за упавшим туда смартфоном и застряла, сообщили в паблике «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».
Инцидент случился 5 июня в доме № 18 по Ленинградскому проспекту.
«Бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода и поднимать женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Барнауле рушится жилой дом по улице Новороссийской, пострадавший от взрыва газа почти 22 года назад.
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