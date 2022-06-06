Россиянка полезла в мусоропровод за смартфоном и застряла

Жительница Нижнего Тагила полезла в мусоропровод за упавшим туда смартфоном и застряла, сообщили в паблике «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

Инцидент случился 5 июня в доме № 18 по Ленинградскому проспекту.

«Бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода и поднимать женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Барнауле рушится жилой дом по улице Новороссийской, пострадавший от взрыва газа почти 22 года назад.