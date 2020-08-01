Россиянка пыталась вызвать рвоту и случайно проглотила вилку

Жительница города Ишим Тюменской области случайно проглотила вилку. Врачам пришлось извлекать ее хирургическим путем, пишет 72.ru.

26-летнюю девушку привезли в больницу ночью. Врачам она объяснила, что пыталась вызвать рвоту, потому что съела много жирной пищи, но вилка выскользнула у нее из рук.

Извлечь столовый прибор при помощи эндоскопа не удалось, и медики приняли решение об операции. Хирург Талех Юсифов рассказал, что пациентке крупно повезло и острые края вилки не повредили стенки желудка. Он добавил, что за всю практику впервые извлекал вилку из желудка женщины. Чаще всего подобное, по его словам, происходит с заключенными.