Россиянка родила ребенка в квартире, засунула его в пакет и выкинула из окна многоэтажки
Младенец выжил, вместе с матерью его доставили в медицинское учреждение для оказания помощи
15 февраля 2022, 10:17
Москвичка выбросила своего новорождённого сына из окна четвёртого этажа. Об этом сообщает “Лента” со ссылкой на официального представителя прокуратуры.
По предварительной информации, 30-летняя горожанка родила ребёнка дома, засунула его в пластиковый пакет и выбросила из окна многоэтажки на улицу. После падения младенец выжил. Вместе с матерью его доставили в медицинское учреждение.
Проверкой по данному происшествию занимается прокуратура Москвы.
Ранее сообщалось, что в Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Его родные оставили окно открытым, чтобы проветрить помещение, но не уследили за ребёнком.
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