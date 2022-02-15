Россиянка родила ребенка в квартире, засунула его в пакет и выкинула из окна многоэтажки

Москвичка выбросила своего новорождённого сына из окна четвёртого этажа. Об этом сообщает “Лента” со ссылкой на официального представителя прокуратуры.

По предварительной информации, 30-летняя горожанка родила ребёнка дома, засунула его в пластиковый пакет и выбросила из окна многоэтажки на улицу. После падения младенец выжил. Вместе с матерью его доставили в медицинское учреждение.

Проверкой по данному происшествию занимается прокуратура Москвы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки. Его родные оставили окно открытым, чтобы проветрить помещение, но не уследили за ребёнком.