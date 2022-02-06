Россиянка упала с восьмого этажа, выжила и сама вызвала себе скорую

В Якутске 31-летняя женщина выжила после падения с восьмого этажа. Как сообщает РИА Новости, после инцидента пострадавшая вернулась домой и вызвала себе скорую помощь.

Происшествие произошло в доме на улице Бестужева-Марлинского. Сейчас упавшая находится в реанимации с переломом тазовых костей. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.

Предположительно, женщина страдала от психического расстройства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.