Россиянка упала с восьмого этажа, выжила и сама вызвала себе скорую
Сейчас женщина находится в реанимации — её состояние оценивается как тяжёлое
6 февраля 2022, 13:59
В Якутске 31-летняя женщина выжила после падения с восьмого этажа. Как сообщает РИА Новости, после инцидента пострадавшая вернулась домой и вызвала себе скорую помощь.
Происшествие произошло в доме на улице Бестужева-Марлинского. Сейчас упавшая находится в реанимации с переломом тазовых костей. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое.
Предположительно, женщина страдала от психического расстройства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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