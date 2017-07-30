Российская туристка умерла в турецком Кемере

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Туристка из России умерла в турецком Кемере во время купания в море, передает RT.

Информацию о смерти женщины изданию подтвердил дежурный дипломат Генконсульства России в Анталье.

Представитель консульства уточнил, что туристке было 36 лет. "Нет никаких оснований считать, что это криминал. У нас за последние 2 дня было пять смертельных случаев, но это естественно, так как сюда в месяц 750 тысяч туристов приезжает", - констатировал собеседник.

По имеющейся информации, россиянка погибла из-за осложнений астмы.