Российские летчики спасли жизни 350 пассажиров в Доминикане. Подробности

Российские летчики сумели посадить горящий Boeing в аэропорту Доминиканы и спасти жизни всех 350 пассажиров. Подробности происшествия сообщают "Вести".

ЧП произошло 1 февраля, через 15 минут после взлета.

Boeing 777 вылетел из Пунта-Каны в московский аэропорт Домодедово. На его борту было 355 пассажиров и 20 членов экипажа.

Когда самолет поднялся на высоту около шести тысяч метров, слева раздался громкий хлопок. Затем люди увидели пламя и черный дым. Для принятия верного решения у экипажа были считанные минуты. И командир Boeing 777 Константин Парикожа принял решение вернуться в аэропорт Пунта-Каны. Летчики отключили неисправный двигатель.

"Сработала сигнализация отказа двигателя, произошло задымление в кабине, было принято решение на возврат. На посадку без уменьшения посадочной массы, без выработки топлива, так как в кабине был дым. При посадке, так как была превышена масса, перегрелись колеса. С диспетчерской вышки местного аэропорта было доложено, что есть дым, поэтому было принято решение на эвакуацию пассажиров", – сообщил командир Boeing 777 Константин Парикожа.

Отметим, Boeing 777 – один из самых крупных в мировой гражданской авиации. Его максимальная взлетная масса – 297 тонн. Запас топлива – свыше 170 тонн. Следует учесть, что топливные баки были полными, так как самолет только что вылетел в Москву.

По мнению президента профсоюза летного состава России Мирослава Бойчука, в этой ситуации российские летчики поступили "очень высокопрофессионально и хладнокровно... Посадка выполнилась с превышением полётного веса. Это очень сложная посадка на одном двигателе. Он её выполнил удачно", говорит Бойчук.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что в такой ситуации спасти самолёт, пассажиров и себя — "это стоит многого".

Когда лайнер остановился, пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Сейчас специалисты выясняют, что произошло с самолетом. Руководство "Оренбургских авиалиний" приняло решение премировать экипаж, который совершил практически подвиг, сохранив жизнь пассажирам.

Пассажиров из Пунта-Кану в Москву доставит резервный борт.

Напомним, 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом взорвался российский самолет Когалымавиа. Он выполнял полет из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека. Все они погибли.

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