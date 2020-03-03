Российский подросток застрелил отца-тирана
Глава многодетной семьи был жесток к своим детям
3 марта 2020, 17:30, Никита Черников
Отец-тиран стал жертвой своего 17-летнего сына в одном из сел Забайкальского края, сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на источник в региональном СК.
Отмечается, что в ночь на 3 марта между отцом и сыном возникла ссора, в результате которой подросток схватил ружье и дважды выстрелил в отца. Пострадавший погиб на месте. Против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В полиции подросток рассказал о сложных отношениях с отцом. По его словам, глава многодетной семьи постоянно избивал юношу и жестоко обращался с другими детьми.
Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Не исключена переквалификация уголовного дела.
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