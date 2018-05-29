Российского журналиста Аркадия Бабченко застрелили на Украине

В Киеве застрелили гражданина России, ведущего одного из телеканалов, говорится в сообщении МВД Украины, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Происшествие произошло на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. На линию 102 поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в квартире своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно в спину, потерпевший скончался. Погибший — гражданин РФ 1977 года рождения, ведущий одного из телеканалов", - говорится в сообщении МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что погибший - журналист Аркадий Бабченко.

"На 102 поступило сообщение, что в квартире застрелен журналист. В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - заявил собеседник украинского портала.

Бабченко работал военным корреспондентом в "Московском комсомольце" и "Новой газете", сотрудничал с "Первым каналом" и ТВЦ, освещал события Грузино-южноосетинского конфликта. Журналист покинул Россию после того, как неоднозначно высказался о жертвах крушения Ту-154 в декабре 2016 года. В Киеве вел программу "Prime: Бабченко" на телеканале ATR.