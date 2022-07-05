Рубцовчанин вышел из тюрьмы и убил того, кто его приютил

В Алтайском крае мужчину будут судить за убийство, покушение на убийство и незаконный оборот оружия, сообщает региональный СК.

67-летний житель Рубцовска в мае 2021 года освободился из колонии и стал проживать в доме у 54-летнего товарища. Через несколько месяцев хозяин жилища выгнал гостя.

«В ноябре 2021 года злоумышленник, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись пистолетом, приехал к дому знакомого и стал его ожидать. Обвиняемый зашёл в подсобное помещение дома, где нанёс рукояткой огнестрельного оружия один удар, а затем произвёл два прицельных выстрела в голову», — рассказали в ведомстве.

Возле дома рубцовчанин встретил родственника убитого и выстрелил ему в шею. Однако потерпевший смог убежать.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в убийстве.