Рухнувшее в Барнауле здание, под завалами которого погибли двое рабочих, оказалось самовольной постройкой

Рухнувшее строящееся здание на проспекте Калинина, 116/40, в Барнауле возводили самовольно, пишет «Толк».

Напомним, инцидент случился 18 октября. Следствие установило, что при установке бетонных плит произошло обрушение конструкции, в результате погибли двое рабочих — 1960 и 1974 годов рождения. Уголовное дело возбудили по статье по признакам «нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц». Ведётся расследование.

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Происшествия В Барнауле возбудили дело после гибели рабочих под плитами на стройке

В комитете по строительству, архитектуре и развитию города сообщили, что не выдавали разрешения на возведение здания.

«Соответственно, нет официальной информации о проекте, о том, как, из чего строили объект, какие у него должны быть габариты и что в нём намеревались разместить», — отмечает «Толк».

В госинспекции строительного и жилищного надзора по региону контроль за этим зданием также не вели.

Издание со ссылкой на единый госреестр недвижимости отмечает, что по адресу, где идёт строительство, зарегистрировано восемь земельных участков. Они предназначены для производственных объектов и эксплуатации ж/д путей. Также здесь числится пятиэтажное здание капронового цеха, которое ранее принадлежало комбинату химволокна. Объекты поделены на доли, которыми владеют разные предприниматели. При этом почти половина участка под основным зданием, к которому и примыкает строящийся объект, принадлежит компании «Алтайское содружество». Однако имеет ли фирма отношение к рухнувшей пристройке, изданию в организации не уточнили.