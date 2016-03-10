Рядом с кафе в центре Амстердама найдена отрезанная мужская голова

Голландская полиция обнаружила возле кафе в центре Амстердама отрезанную мужскую голову, пишет газета The Guardian.

Полицейские приступили к отработке версии о связи этой страшной находки с убийством, которое случилось накануне. Тогда в одном из автомобилей было найдено обезглавленное тело 23-летнего мужчины, личность которого криминалисты смогли установить по отпечаткам пальцев.



По данным издания, в одном из зданий, неподалеку от которого найдена голова, расположена штаб-квартира банды, связанной с наркоторговлей. По мнению полицейских, наделавшее в городе немало шума убийство вызвано криминальными разборками между рядом преступных группировок, сообщает НТВ.