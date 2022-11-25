Рядом с улицей Барнаульской во время погони погиб водитель «Хонды», которую выбросило под мост

Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Бердске Новосибирской области, сообщает «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на ГИБДД города.

«25 ноября в 04:45 на территории Бердска водитель 1955 года рождения на автомобиле Honda CR-V двигался по автодороге Р-256 со стороны улицы Ленина в сторону улицы Барнаульской, и на 38-м километре трассы Р-256 совершил наезд на опору путепровода», — рассказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель иномарки погиб.

Как рассказал паблику очевидец, мужчина попал в аварию, когда уходил от экипажа ДПС.

Напомним, утром 21 ноября в Барнауле в трактор врезался автомобиль ГИБДД, который преследовал Subaru без госномеров. Машина получила серьёзные повреждения.