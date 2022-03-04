Рядом с Запорожской АЭС произошел пожар
В качестве мер безопасности было принято решение по отключению одного энергоблока
4 марта 2022, 05:45, Илья Звягинцев
Пожар произошёл рядом с Запорожской АЭС на территории Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об отключении одного из энергоблоков.
Ранее в пресс-службе АЭС заявили о том, что пожар произошёл на территории станции, а на опубликованных кадрах показали столб дыма, который виднелся неподалёку.
«Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание», — сообщили в ГО ЧС.
Спецслужбы находятся в состоянии готовности, а в администрации Запорожской области сказали, что пожарных пустили на территорию станции.
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