Рядом с Запорожской АЭС произошел пожар

Пожар произошёл рядом с Запорожской АЭС на территории Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об отключении одного из энергоблоков.

Ранее в пресс-службе АЭС заявили о том, что пожар произошёл на территории станции, а на опубликованных кадрах показали столб дыма, который виднелся неподалёку.

«Противопожарное состояние на АЭС в норме. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание», — сообщили в ГО ЧС.

Спецслужбы находятся в состоянии готовности, а в администрации Запорожской области сказали, что пожарных пустили на территорию станции.