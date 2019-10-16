С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета

Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".

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Трагедия произошла в мае 2017 года. Инструктор, отвлекшись на налаживание связи, не уследил за действием курсанта, который при посадке отключил единственный работающий двигатель.

Один из моторов дал сбой. Нужно было приземляться на втором. Курсант ошибся при определении, какой из них не работает, а Терешин не успел ему подсказать.

В результате произошло крушение, при котором один человек погиб, а еще пять получили различные травмы.

Терешина признали виновным в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Суд также удовлетворил иск Минобороны о взыскании стоимости тридцатилетнего самолета Ан-26 (11,1 млн рублей) и топлива (126 тысяч рублей), которым он был заправлен.