S7 отстранила экипаж борта Магадан – Новосибирск после ЧП с обледенением

Авиакомпания S7 временно отстранила от работы экипаж рейса Магадан – Новосибирск, который экстренно приземлился в Иркутске из-за сильного обледенения самолёта. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщила представитель перевозчика, экипаж отстранён на время расследования. А также подчеркнула, что на время расследования авиакомпания ужесточит контроль за наземным обслуживанием самолётов в аэропорту Магадана.

Самолёт российской авиакомпании S7 Магадан – Новосибирск экстренно приземлился в Иркутске, когда попал в зону сильного обледенения. В пресс-службе S7 сообщили, что компания не исключает вероятности, согласно которой противообледенительная обработка в аэропорту вылета была проведена с нарушениями. Обледенение могло образоваться не только в воздухе, но и ещё до взлёта на земле.