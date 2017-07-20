Самолет экстренно приземлился на автомагистраль в США. Видео

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Экстренную посадку на автомобильную магистраль совершил одномоторный самолет Cessna 206 в штате Нью-Йорк.

По сообщению телеканала ABC, ЧП произошло накануне около 20:00 по московскому времени. Известно, что самолет летел из Нью-Йорка в соседний Нью-Джерси. Во время полета на борту была зафиксирована неисправность, и пилот принял решение посадить самолет.

В результате инцидента не пострадал ни летчик, ни водители автомобилей.