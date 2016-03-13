Самолет группы Iron Maiden врезался в наземный буксир в аэропорту Чили

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Личный Boeing 747 британской хэви-метал группы Iron Maiden врезался в наземный буксир в аэропорту Сантьяго (Чили). Сами участники музыкального коллектива, а также их инструменты не находились на боту во время аварии, передает "РИА Новости".

"К счастью, 20 тонн нашего оборудования не находились на борту Ed Force One во время аварии. Хотя очень печально, что это произошло с нашим прекрасным самолетом, это не отразится на расписании нашего концертного тура, включая предстоящие выступления в Кордове и Буэнос-Айресе", - цитирует агентство сообщение на сайте группы.

Отмечается, что самолет приземлился в аэропорту для дозаправки на пути из Анд в город Кордова, где должно было пройти выступление Iron Maiden. Предположительно, деталь, которая соединяла буксир и лайнер, отвалилась во время движения, из-за чего самолет стал неуправляемым и врезался на повороте в буксир. В результате произошедшего были повреждены шасси и два двигателя Boeing.

Также ранения получили два оператора наземного буксира. Их госпитализировали.