Самолет из Брюсселя совершил экстренную посадку из-за драки пассажиров

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Лайнер авиакомпании Ryanair, который следовал из Брюсселя на Мальту, совершил экстренную посадку. Причиной послужила драка пассажиров. Инцидент произошел из-за агрессивного поведения одного из мужчин.

Экипаж сумел разнять пассажиров, однако было принято решение совершить экстренную посадку в аэропорту в Пизе, чтобы снять зачинщиков ссоры с рейса.

Очевидцы сняли драку на видео. Известно, что агрессивно настроенные люди – это "выходцы из Восточной Европы", пишет РИА Новости со ссылкой на бельгийское издание Soir.