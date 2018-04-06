Самолет повредили в Омске при погрузке пассажира

Самолет направлялся из Омска в Москву

6 апреля 2018, 18:06

Вылет пассажирского самолета, следующего рейсом Омск-Москва, был задержан из-за повреждения лайнера А-321, сообщают в  Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Задержка самолета произошла из-за того, что воздушное судно было повреждено во время погрузки пассажира с ограниченными возможностями на борт самолета специальным лифтом.

Вылет был запланирован на 7:05 мск. В этот момент на борту  находились 136 пассажиров. Транспортная прокуратура по факту инцидента начала проверку.

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