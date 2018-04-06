Самолет повредили в Омске при погрузке пассажира

Вылет пассажирского самолета, следующего рейсом Омск-Москва, был задержан из-за повреждения лайнера А-321, сообщают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Задержка самолета произошла из-за того, что воздушное судно было повреждено во время погрузки пассажира с ограниченными возможностями на борт самолета специальным лифтом.

Вылет был запланирован на 7:05 мск. В этот момент на борту находились 136 пассажиров. Транспортная прокуратура по факту инцидента начала проверку.