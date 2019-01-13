Самолет с пассажирами выкатился за пределы полосы в Шереметьево

Пассажирский Boeing 737, который должен был вылететь из московского аэропорта Шереметьево в Прагу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, на борту самолета находились 35 пассажиров и пять членов экипажа.

"Пострадавших и возгорания нет", — сообщил собеседник агентства.

Причина ЧП пока не называется. Технические службы аэропорта проверяют Boeing на предмет повреждений. Из-за неполадки в Шереметьево задержали 24 рейса. Когда работа аэропорта восстановится, неясно.

Отмечается, что лайнер принадлежит чешской авиакомпании Smart Wings. Пассажиры улетят на вечернем борте — Airbus A319 в 23.10 мск летит в Прагу и может забрать всех. Однако, как сообщает Mash, многие отказываются и собираются жаловаться.