Самолет со 160 пассажирами экстренно сел в Праге из-за угрозы взрыва

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Экстренную посадку совершил в Праге самолет со 160 пассажирами, летевший из Лас-Пальмас в Варшаву – причиной инцидента стала угроза взрыва, передает ТАСС.

Согласно данным чешских СМИ, подозреваемый, угрожавший привести в действие взрывное устройство, задержан. Отмечается, что мужчина имеет польский паспорт. Полиция обезвредила злоумышленника около 23:00 по Москве.

Глава чешского МВД Милан Хованец подтвердил факт задержания мужчины, но не уточнил, действительно ли при нем была взрывчатка. Не факт, что задержанный связан с терроризмом.

