Военный самолет упал рядом с жилым домом в Ейске и взорвался

Военный самолёт упал рядом с жилым многоэтажным домом в Ейске. Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, два пилота успели катапультироваться и выжили.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, самолёт рухнул во дворе дома и взорвался, от чего огонь перекинулся на здание. По информации Telegram-канала 112, это был Су-34, который упал при взлёте с местного аэродрома.

Пожару присвоен четвёртый уровень сложности. Спасателям пока не удаётся локализовать возгорание — в результате пожара было повреждено 15 квартир.

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На месте происшествия работают две бригады скорой помощи, но они не могут близко подобраться к месту из-за сильного задымления. Информация о пострадавших в инциденте уточняется.