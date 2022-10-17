Самолет упал во дворе жилого дома в Ейске. Что известно о ЧП?

По сообщениям СМИ, военный самолёт Су-34 врезался в жилой дом в Ейске Краснодарского края вечером 17 октября. В Минобороны уточняют, что воздушное судно упало во дворе дома. Рассказываем, что известно о ЧП к моменту публикации.

Что произошло?

Ряд СМИ информировали, что Су-34 упал на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края. Однако Минобороны сообщает, что упал он «во дворе одного из жилых кварталов». А после произошло возгорание топлива.

Telegram-канал Shot отмечает, что самолёт упал близ многоэтажного дома, но после взрыва огонь перекинулся на здание.

Что это за самолёт?

Упал военный истребитель-бомбардировщик Су-34. По сообщению Минобороны РФ, он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта.

А что с лётчиками?

Очевидцы говорят, что видели парашютиста и даже успели его сфотографировать. Со ссылкой на предварительные данные Telegram-канал «112» пишет, что после крушения смогли катапультироваться два пилота. Эти сведения подтвердили и в Минобороны РФ, сообщив, что лётчики катапультировались. Однако ведомство их число пока не указало.

Почему самолёт упал?

Минобороны сообщает, что, согласно докладу катапультировавшихся лётчиков, причиной крушения самолёта стало возгорание одного из двигателей при взлёте.

А жилой дом сильно пострадал?

По предварительным данным, площадь пожара в Ейске составляет около двух тысяч квадратных метров. Пожару присвоен ранг № 3, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным ГУ МЧС, сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме поступило в 18:20. Произошло загорание с первого по пятый этаж жилого дома. На месте работают экстренные службы.

А есть ли погибшие и раненые?

Официальной информации о погибших и раненых к моменту публикации этого материала не поступало. Telegram-канал Mash чуть позже сообщил, что как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Ейске, ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии.

В то же время РБК со ссылкой на свой источник в МЧС уточняет, что пока нет информации о пострадавших, так как спасатели не могут провести разведку горящего дома из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов.

Дополнено в 23.32: Как пишут «Известия», по предварительным данным, один человек погиб и 10 пострадали в результате крушения Су-34.

Правда ли, что самолёт был с полным боекомплектом?

Информация такая начала расходиться по интернету, однако Telegram-канал «Война с фейками» это опровергает: «Это не соответствует действительности, самолёт был без боекомплекта».

Что говорят власти?

По сообщению РИА Новости, Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава отправиться в Ейск и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Тем временем следователи возбудили уголовное дело по факту крушения Су-34 в Ейске. Также о проверке заявила прокуратура.