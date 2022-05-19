Сбежавшего из психбольницы вооруженного преступника поймали на даче под Барнаулом

Преступник, помещённый в психбольницу за покушение на убийство, пробрался на чужую дачу, где его и поймали сторожа садоводства

19 мая 2022, 11:19

51-летний пациент психиатрической больницы в Боровихе (Первомайский район Алтайского края) сбежал утром 10 мая. Там он находился на принудительном лечении за покушение на убийство.

Через некоторое время после побега его обнаружили в садоводстве «Моторостроитель», что находится в том же Первомайском районе, недалеко от станции Цаплино.

Вечером одна из дачниц заметила незнакомца, сообщила председателю садоводства и попросила двух сторожей проверить домик, возле которого его встретила. Мужчина как раз собирался выбраться из домика, куда проник, выставив окно, сообщают «Вести Алтай».

Ориентировка на беглого преступника. Фото: vk.com/public59758097

Незнакомца поймали, попросили показать карманы, в одном из них был нож. Вызвали полицию, которая опознала в этом человеке беглого психически больного преступника.

Как оказалось, он легко перепрыгнул через забор психбольницы, нашёл велосипед и на нём проехал семь километров по лесу до «Моторостроителя». Мужчина успел побывать в нескольких домиках садоводства, до того как его задержали. Но ничего не похитил на этих дачах.

Сейчас беглец снова отправлен на принудительное лечение.

Жителя Алтайского края осудят за изнасилование собственных дочерей

Жителя Алтайского края осудят за изнасилование собственных дочерей

Комментарии
    Новости партнеров