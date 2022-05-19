Сбежавшего из психбольницы вооруженного преступника поймали на даче под Барнаулом

51-летний пациент психиатрической больницы в Боровихе (Первомайский район Алтайского края) сбежал утром 10 мая. Там он находился на принудительном лечении за покушение на убийство.

Через некоторое время после побега его обнаружили в садоводстве «Моторостроитель», что находится в том же Первомайском районе, недалеко от станции Цаплино.

Вечером одна из дачниц заметила незнакомца, сообщила председателю садоводства и попросила двух сторожей проверить домик, возле которого его встретила. Мужчина как раз собирался выбраться из домика, куда проник, выставив окно, сообщают «Вести Алтай».

Ориентировка на беглого преступника. Фото: vk.com/public59758097

Незнакомца поймали, попросили показать карманы, в одном из них был нож. Вызвали полицию, которая опознала в этом человеке беглого психически больного преступника.

Как оказалось, он легко перепрыгнул через забор психбольницы, нашёл велосипед и на нём проехал семь километров по лесу до «Моторостроителя». Мужчина успел побывать в нескольких домиках садоводства, до того как его задержали. Но ничего не похитил на этих дачах.

Сейчас беглец снова отправлен на принудительное лечение.