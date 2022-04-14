Село в Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины

Село Сподарюшино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня было неспокойно в Грайворонском городском округе. Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет», — уточнил он.

Жилые дома и объекты инфраструктуры не пострадали. Жителей села и соседнего с ним Безымено временно вывезли в другие места. По словам Гладкова, их охраняют добровольцы-дружинники и казаки.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли жилые дома в Брянской области. Известно о пострадавших среди местных жителей, двое из них в тяжелом состоянии. Также 14 апреля украинские военные нанесли удар по погранпункту в Климовском районе Брянской области с использованием двух снарядов. По информации ФСБ, обстрел велся из минометов.