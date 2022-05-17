Сельского «ростовщика» и двух школьников осудили за вымогательство с жителя Алтайского края

В Троицком районе местных жителей, двое из которых несовершеннолетние, признаны виновными в вымогательствах. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю, в мае 2020 года 28-летний сельчанин попросил у своего знакомого в долг 5 тысяч рублей на покупку верхней одежды.

Впоследствии у заёмщика возникли финансовые трудности и он попросил отсрочку, однако мужчина ему отказал. В сентябре «ростовщик» попросил своих друзей 16 и 17 лет помочь вернуть деньги от должника. Для этого они заманили потерпевшего на окраину села, где, урожая расправой, потребовали написать расписку.

Согласно тексту, мужчина должен был вернуть 25 тысяч рублей, которые якобы взял в долг у знакомого, а также проценты за каждый день просрочки. Впоследствии «ростовщик» обратился с бумагой в суд и с должника взыскали более 40 тысяч рублей.

В результате суд признал «ростовщика» и двух его друзей-подростков виновными по ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия»). Судья назначил им наказание от двух до трёх с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком от полутора до трёх лет.