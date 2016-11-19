Семь человек погибли на пожаре на стройке птицефабрики под Тюменью
Уже опознаны тела шестерых из семи погибших
19 ноября 2016, 13:35
Фото: pixabay.com
Семь человек погибли при пожаре на стройке птицефабрики в Тюменской области, пишет РИА "Новости".
По данным издания, уже успели опознать шесть человек. ЧП произошло в ночь на 19 ноября на строительной площадке птицефабрики ООО "Абсолют Агро". Объект расположен в семи километрах от села Юргинского.
Возгорание произошло в вагоне-бытовка. На оперативное событие выезжали восемь пожарных на трех машинах.
Погибшие работали на стройке.
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