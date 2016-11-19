Семь человек погибли на пожаре на стройке птицефабрики под Тюменью

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Семь человек погибли при пожаре на стройке птицефабрики в Тюменской области, пишет РИА "Новости".

По данным издания, уже успели опознать шесть человек. ЧП произошло в ночь на 19 ноября на строительной площадке птицефабрики ООО "Абсолют Агро". Объект расположен в семи километрах от села Юргинского.

Возгорание произошло в вагоне-бытовка. На оперативное событие выезжали восемь пожарных на трех машинах.

Погибшие работали на стройке.