Семь человек погибли при пожаре в Братске

Семь человек погибли при пожаре в городе Братске в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 16 июля, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МЧС по региону.

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Прочее Трое детей, оставленные дома одни, погибли на пожаре в Алтайском крае

Сообщение о пожаре в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" поступило в МЧС около 3:00 по местному времени (22:00 мск). К моменту прибытия спасателей здание было полностью охвачено огнем.

На месте пожара были обнаружены останки семи человек. Предположительно, среди них трое детей.

"Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение - дачный дом стоит на отшибе. По словам единственного свидетеля, соседки, этот дом снимала женщина. Накануне к ней приехали гости с детьми. Недалеко от дома обнаружен автомобиль, предположительно, принадлежавший одному из погибших. Предварительно причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки. Дачный дом печным отоплением оборудован не был и предназначен был для проживания только в летнее время.", - сказал начальник главка Валентин Нелюбов.