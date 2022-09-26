Неизвестный устроил стрельбу в школе в Ижевске

Вооружённый мужчина устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Сообщается, что неизвестный, одетый в чёрную одежду, ворвался в класс во время урока и начал стрелять по школьникам.

Дети после начала стрельбы закрылись в классах, а некоторым людям удалось выбраться на крышу.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД, погибли шесть человек. Ещё 20 пострадали.

Преступник, напавший на школу, скончался.

На месте работает много сотрудники полиции и медики.