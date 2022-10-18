Семьям погибших при крушении бомбардировщика в Ейске выплатят по миллиону рублей

Власти Краснодарского края выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших при падении военного самолёта Су-34 в Ейске. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Приняли решение выплатить материальную помощь родственникам погибших и пострадавшим. <...> Родственникам погибших — 1 миллион рублей», — написал он.

Также по 200 тысяч рублей выделят получившим лёгкий вред здоровью и 400 тысяч — в случае среднего и тяжкого. Единовременная выплата каждому пострадавшему составит 10 тысяч рублей.

«Также на каждого прописанного члена семьи: при частичной утрате имущества — 50 тысяч рублей; при полной потере имущества на каждого члена семьи — 100 тысяч рублей», — отметил Кондратьев.

Вечером 17 октября военный самолёт Су-34 потерпел крушение в жилом массиве в Ейске. В результате происшествия произошло возгорание топлива, и огонь перекинулся на жилую девятиэтажку, в которой проживает около 600 человек.

В Минобороны заявляли, что истребитель потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа. Лётчики катапультировались.

По последним данным, в результате ЧП три человека погибли, 19 пострадали.