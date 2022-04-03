Серьезная авария с участием автомобиля такси произошла на трассе в Алтайском крае
Легковой автомобиль после удара едва не «сложился в гармошку»
3 апреля 2022, 11:53, Илья Звягинцев
Серьёзная авария с участием автомобиля такси произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком около поворота на посёлок Восточный. Судя по кадрам с места происшествия, машины ударились «лоб в лоб».
Автомобиль такси в результате аварии получил серьёзные повреждения и едва не «сложился в гармошку». По предварительным данным, погибли не менее трёх человек.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
Комментарии
Новости партнеров