Серьезная авария с участием автомобиля такси произошла на трассе в Алтайском крае

Серьёзная авария с участием автомобиля такси произошла на трассе в Алтайском крае. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком около поворота на посёлок Восточный. Судя по кадрам с места происшествия, машины ударились «лоб в лоб».

Автомобиль такси в результате аварии получил серьёзные повреждения и едва не «сложился в гармошку». По предварительным данным, погибли не менее трёх человек.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.