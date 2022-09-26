Легковушка «лоб в лоб» врезалась в грузовик на алтайской трассе
Водитель одной из машин, по словам очевидцев, погиб
26 сентября 2022, 16:01, Илья Звягинцев
Серьёзная авария произошла на трассе Бийск — Барнаул в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».
По словам автора сообщения, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Также в результате столкновения повреждения получил минивэн.
Грузовик после столкновения оказался в кювете, а Toyota осталась на обочине.
По предварительным данным, водитель белой иномарки погиб.
Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.
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