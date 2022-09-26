Легковушка «лоб в лоб» врезалась в грузовик на алтайской трассе

Водитель одной из машин, по словам очевидцев, погиб

26 сентября 2022, 16:01, Илья Звягинцев

Серьёзная авария произошла на трассе Бийск — Барнаул в Алтайском крае. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе «В курсе 22».

По словам автора сообщения, водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Также в результате столкновения повреждения получил минивэн.

Грузовик после столкновения оказался в кювете, а Toyota осталась на обочине.

По предварительным данным, водитель белой иномарки погиб.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

Тело на обочине. Жёсткое ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае

Тело на обочине. Жёсткое ДТП произошло на федеральной трассе в Алтайском крае

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