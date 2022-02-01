Серьёзное ДТП с участием пьяного водителя произошло в Барнауле

На улице Власихинской, неподалёку от кладбища, в краевой столице произошло серьёзное ДТП. Как сообщает паблик “Инцидент Барнаул”, водитель за рулём Nissan Note сначала выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с транспортным средством, а после попытался сбежать с места аварии.

По словам очевидца, виновник происшествия мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Также отмечается, что он отказался от медосвидетельствования.

По фотографиям с места событий видно, что обе машины получили серьёзный ущерб.